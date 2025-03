Golpes digitais aumentam no Brasil; saiba como se proteger Cinco milhões de brasileiros foram vítimas no último ano; especialistas dão dicas para evitar fraudes Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/03/2025 - 17h24 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O aumento de golpes digitais no Brasil preocupa autoridades e cidadãos, com cinco milhões de vítimas no último ano. Golpistas utilizam sites falsos, e-mails e conversas para enganar usuários, especialmente durante datas comerciais como o Dia do Consumidor.

Especialistas recomendam trocar senhas regularmente, verificar a autenticidade de sites e manter a calma em caso de dúvida.