Governo cancela contrato com Santa Casa de Franca e vai trocar gerência do AME de Taquaritinga Saúde paulista informou que deve apresentar proposta de indenização aos 12 pacientes que ficaram cegos após mutirão de catarata Balanço Geral Interior SP|Do R7 14/02/2025 - 14h55 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h55 )

A Secretaria da Saúde de São Paulo anunciou, na quinta-feira 13, que deve cancelar o contrato do Grupo Santa Casa de Franca para administrar o Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) de Taquaritinga, no interior do estado, onde um ‘mutirão da catarata’ deixou 12 pacientes com perda de visão permanente, em outubro do ano passado.

Na terça, dia 11, a organização social confirmou em comunicado que a equipe médica envolvida no mutirão utilizou um produto de limpeza em vez do soro de hidratação, resultando em complicações sérias nos pacientes, que agora são acompanhados por médicos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

A Secretaria também informou que deve apresentar, nos próximos dias, uma proposta de indenização administrativa aos pacientes.