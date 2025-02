Grupo é preso por furtar alimentos de merenda escolar, em Pirassununga Mercadoria foi encontrada em estrada na zona rural da cidade, quando deveria ter sido entregue em Ribeirão Preto; caso foi nesta quarta (19) Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/02/2025 - 14h54 (Atualizado em 20/02/2025 - 14h54 ) twitter

Três homens foram presos pela Polícia Militar nesta quarta (19) por furto e compra de merenda escolar ‘desviada’ de Ribeirão Preto. A mercadoria foi encontrada numa estrada particular, na zona rural de Pirassununga.

O motorista do caminhão e o ajudante de uma empresa da cidade de Estiva Gerbi, na região de Campinas, foram detidos, juntamente com um comerciante de Analândia, que comprava parte da mercadoria. Ovos, frutas, legumes e verduras no valor de cerca de R$ 3 mil foram recuperados.