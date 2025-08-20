HC de Ribeirão Preto é referência em reprodução assistida A história de Marinês, que teve trigêmeas após 8 anos de tentativas, destaca o impacto positivo da fertilização in vitro Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/08/2025 - 16h53 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h53 ) twitter

O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) é referência em reprodução assistida há mais de 30 anos, com quase 2 mil nascimentos pelo SUS. A história de Marinês Fávero, que teve trigêmeas após 8 anos de tentativas, destaca o impacto positivo da fertilização in vitro. O centro pioneiro continua a oferecer tratamentos gratuitos, realizando o sonho da maternidade para muitos.