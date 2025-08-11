Homem com bebê no colo agride clientes em depósito de bebidas de Franca (SP) Após uma briga motivada por ciúmes, o suspeito teria retornado armado com uma faca, ameaçando mais pessoas Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 13h42 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h42 ) twitter

Um homem alterado agrediu clientes em um depósito de bebidas na Avenida Dom Pedro I, em Franca (SP), enquanto segurava no colo uma criança. Após uma briga motivada por ciúmes, ele retornou armado com uma faca, ameaçando mais pessoas. A polícia investiga o caso, e o proprietário do local registrou boletim de ocorrência. Apesar de a situação ter gerado pânico, ninguém ficou ferido.