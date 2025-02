Homem com ferimentos de bala procura hospital e é preso por participar de execução em São Carlos Suspeito confessou ter sido autor de homicídio no bairro Cidade Aracy na manhã desta segunda (17) Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/02/2025 - 14h55 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem suspeito de cometer um homicídio foi preso após procurar hospital com ferimentos à bala, nesta terça (18), em São Carlos. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi detido na Santa Casa de São Carlos, após ter sido transferido de um hospital particular.

A PM foi acionada e aos agentes, o suspeito disse ter sido o autor do crime que ocorreu no bairro Cidade Aracy na manhã desta segunda (17) e que, durante a execução, uma pessoa ainda não identificada teria disparado contra ele, que acabou sendo atingido duas vezes.