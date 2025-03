Homem é assaltado à mão armada em Ribeirão Preto (SP) Joias e um relógio foram levados por um motociclista armado no bairro Sumarezinho Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/03/2025 - 17h02 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h02 ) twitter

Um homem de 38 anos foi vítima de um assalto à mão armada no bairro Sumarezinho, em Ribeirão Preto (SP). O crime ocorreu quando a vítima parou seu carro na rua Alfredo de Siqueira. O assaltante, em uma moto preta, abordou o homem batendo no vidro do carro com uma arma e exigindo seus pertences.

Foram levados uma aliança, um relógio de pulso e uma corrente de ouro. A ação foi rápida e ninguém ficou ferido. A polícia civil está investigando o caso, mas até o momento o suspeito não foi encontrado.