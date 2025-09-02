Logo R7.com
Homem é condenado a 114 anos por abusar de 8 sobrinhos em Barretos (SP)

Os crimes ocorreram entre 2004 e 2012, quando as vítimas tinham entre 6 e 12 anos

Balanço Geral Interior SP|Do R7

O acusado, de 58 anos, foi condenado a 114 anos de prisão por abusar sexualmente de oito sobrinhos em Barretos (SP). Os crimes ocorreram entre 2004 e 2012, quando as vítimas tinham entre 6 e 12 anos. A sentença foi bem recebida pelas vítimas, que relataram os abusos em detalhes. A defesa planeja recorrer, mas a decisão trouxe alívio às vítimas após anos de sofrimento.

