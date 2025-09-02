Homem é condenado a 114 anos por abusar de 8 sobrinhos em Barretos (SP) Os crimes ocorreram entre 2004 e 2012, quando as vítimas tinham entre 6 e 12 anos Balanço Geral Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 16h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O acusado, de 58 anos, foi condenado a 114 anos de prisão por abusar sexualmente de oito sobrinhos em Barretos (SP). Os crimes ocorreram entre 2004 e 2012, quando as vítimas tinham entre 6 e 12 anos. A sentença foi bem recebida pelas vítimas, que relataram os abusos em detalhes. A defesa planeja recorrer, mas a decisão trouxe alívio às vítimas após anos de sofrimento.