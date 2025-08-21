Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem é contido por populares depois de furtar loja de departamentos no centro de Ribeirão Preto (SP)

O suspeito foi preso em flagrante e levado pela Guarda Civil à delegacia, onde permanece à disposição da justiça

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Um homem foi preso em flagrante após furtar uma loja de departamentos no centro de Ribeirão Preto (SP). Ele foi contido por populares e encontrado com uma sacola de produtos furtados. A gerente e o segurança monitoraram suas ações pelas câmeras. Após tentativa de fuga, foi levado pela Guarda Civil à delegacia, onde permanece à disposição da justiça.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.