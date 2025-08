Homem é detido após furtar celular de mulher que aguardava por atendimento em laboratório Ele pegou o celular esquecido no banco por uma mulher que aguardava atendimento no AME, em Franca (SP) Balanço Geral Interior SP|Do R7 01/08/2025 - 17h34 (Atualizado em 01/08/2025 - 17h34 ) twitter

Um homem foi detido após furtar o celular de uma mulher que aguardava atendimento no AME, em Franca (SP). A vítima, acompanhada de sua filha, esqueceu o aparelho no banco. O suspeito, que estava no local, pegou o celular e foi identificado pelas câmeras de segurança. Ele admitiu o ato, mas alegou não ser criminoso. O celular foi recuperado e devolvido à vítima.