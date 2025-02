Homem é encontrado morto em calçada na Avenida Saudade, em Ribeirão Preto Corpo ainda não identificado foi encontrado nos Campos Elíseos; caso foi na manhã desta quinta (20) Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/02/2025 - 14h36 (Atualizado em 20/02/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (20), no cruzamento da avenida Saudade com a rua José de Alencar, no bairro Campos Elíseos, Zona Norte de Ribeirão Preto. Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas e a causa da morte é desconhecida; a vítima ainda não foi identificada.