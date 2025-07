Homem é morto em confronto com a polícia após ser acusado de estuprar duas mulheres Câmeras de segurança capturaram o momento em que ele seguiu as vítimas, após sair de um cemitério Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h18 ) twitter

Em Patrocínio Paulista (SP), um homem foi morto pela polícia após ser acusado de estuprar duas mulheres que saíam de uma festa. Câmeras de segurança capturaram o momento em que ele, após sair de um cemitério onde estava escondido, seguiu as vítimas. Durante a tentativa de prisão, o suspeito reagiu e foi alvejado. O caso está sob investigação, com a polícia e a família apresentando versões conflitantes sobre a necessidade do uso de força letal.