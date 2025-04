Homem é preso após esfaquear e matar cachorro em Franca (SP) O crime, que foi registrado por câmeras de segurança, aconteceu durante uma discussão com o tutor do animal Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/04/2025 - 13h14 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h14 ) twitter

Um homem foi preso em Franca (SP) após esfaquear e matar um cachorro, durante uma discussão com o tutor do animal. O crime ocorreu na Vila Santa Maria do Carmo e foi registrado por câmeras de segurança.

O agressor, Luan Felipe Carvalho Celestino, de 34 anos, já possuía antecedentes criminais e foi detido pela Polícia Militar.

O cachorro, chamado Lucky, era um mestiço de pitbull e fox paulistinha, e sua morte abalou profundamente a família.

Luan teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva e pode enfrentar até 7 anos de prisão por maus-tratos a animais e dano ao patrimônio público.