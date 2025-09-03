Homem é preso e veículos apreendidos em operação da Polícia Civil em Franca (SP)
Durante a ação, foram recuperados veículos e objetos furtados, incluindo uma carretinha e uma moto
A Polícia Civil de Franca (SP) realizou a operação 7 de setembro, visando coibir furtos e roubos na região. Durante a ação, foram recuperados veículos e objetos furtados, incluindo uma carretinha e uma moto. A operação também resultou na prisão de um suspeito, que pode estar ligado a uma quadrilha especializada. As investigações continuam para desmantelar o grupo criminoso.