Homem é preso e veículos apreendidos em operação da Polícia Civil em Franca (SP) Durante a ação, foram recuperados veículos e objetos furtados, incluindo uma carretinha e uma moto Balanço Geral Interior SP|Do R7 03/09/2025 - 12h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h19 )

A Polícia Civil de Franca (SP) realizou a operação 7 de setembro, visando coibir furtos e roubos na região. Durante a ação, foram recuperados veículos e objetos furtados, incluindo uma carretinha e uma moto. A operação também resultou na prisão de um suspeito, que pode estar ligado a uma quadrilha especializada. As investigações continuam para desmantelar o grupo criminoso.