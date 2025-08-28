Homem é preso em flagrante depois de furtar 300 quilos de laranja de uma fazenda em Aguaí (SP)
A polícia rodoviária suspeitou do veículo devido à suspensão baixa e encontrou 15 sacolas de laranjas
Em São João da Boa Vista (SP), um homem foi preso em flagrante após furtar 300 quilos de laranjas. A polícia rodoviária suspeitou do veículo devido à suspensão baixa e encontrou 15 sacolas de laranjas. O motorista e passageiros confessaram o furto em uma fazenda de Aguaí (SP), planejando revender as frutas. O motorista permanece detido, enquanto os outros foram liberados após depoimento.