Homem é preso em flagrante depois de furtar 300 quilos de laranja de uma fazenda em Aguaí (SP) A polícia rodoviária suspeitou do veículo devido à suspensão baixa e encontrou 15 sacolas de laranjas Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/08/2025 - 17h06 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em São João da Boa Vista (SP), um homem foi preso em flagrante após furtar 300 quilos de laranjas. A polícia rodoviária suspeitou do veículo devido à suspensão baixa e encontrou 15 sacolas de laranjas. O motorista e passageiros confessaram o furto em uma fazenda de Aguaí (SP), planejando revender as frutas. O motorista permanece detido, enquanto os outros foram liberados após depoimento.