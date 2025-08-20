Homem é preso por praticar atos obscenos na frente de mulher em via pública
A Guarda Civil Metropolitana foi acionada pela população e deteve o suspeito, que já tinha antecedentes criminais
Em Ribeirão Preto (SP), um homem foi preso após praticar atos obscenos na frente de uma mulher em via pública. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada pela população e deteve o suspeito, que já tinha antecedentes criminais. O caso destaca a importância da denúncia e da atuação da Patrulha Maria da Penha no combate à violência sexual e doméstica.