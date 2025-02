Homem faz mulher e a filha bebê reféns dentro de casa e é preso, em Sertãozinho Caso aconteceu no último sábado (15); vítimas foram ameaçadas com faca Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/02/2025 - 15h52 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h52 ) twitter

Um homem foi preso no último sábado (15) depois de fazer a mulher e a filha de seis meses reféns dentro da própria casa da família, no bairro Jardim Sindicato, em Sertãozinho. A operação contou com agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar.

As imagens mostram o homem na varanda da casa com a filha no colo; a esposa dele já havia deixado o local. Aos policiais, a mulher afirmou que, momentos antes, tinha sido ameaçada com uma faca pelo marido, que chegou a provocar um ferimento no peito dela.

A equipe de policiais arrombou o portão e retirou a vítima que foi levada a um posto de saúde, mas o suspeito manteve a filha refém dentro de casa.