Homem mata mulher e filha de 5 anos a facadas em Cruz das Posses (SP) Edson Silva Oliveira foi preso em flagrante e confessou o crime, alegando que a esposa o atacou primeiro Balanço Geral Interior SP|Do R7 26/05/2025 - 14h12 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Cruz das Posses, no interior de São Paulo, Edson Silva Oliveira, de 37 anos, matou a esposa Valdirene e a filha Vanessa, de 5 anos, com uma faca. Edson foi preso em flagrante e confessou o crime, alegando que a esposa o atacou primeiro. O filho adolescente, que escapou, está sob cuidados do Conselho Tutelar. O caso foi registrado como feminicídio e homicídio qualificado.