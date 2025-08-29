Homem que matou amigo de infância é condenado a 18 anos de prisão O outro envolvido no crime, Gilson Ribeiro, foi absolvido, mas defesa da vítima planeja recorrer da decisão Balanço Geral Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 16h31 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O julgamento de dois homens acusados de matar um amigo de infância terminou com a condenação de Salvandir Carlos Júnior a 18 anos de prisão, enquanto Gilson Ribeiro foi absolvido. O crime ocorreu em janeiro de 2024, quando Robson Aparecido Neto Fiori foi atacado com um facão. A defesa da vítima planeja recorrer da decisão, buscando um novo julgamento para Gilson.