Homem que matou amigo de infância é condenado a 18 anos de prisão

O outro envolvido no crime, Gilson Ribeiro, foi absolvido, mas defesa da vítima planeja recorrer da decisão

Balanço Geral Interior SP|Do R7

O julgamento de dois homens acusados de matar um amigo de infância terminou com a condenação de Salvandir Carlos Júnior a 18 anos de prisão, enquanto Gilson Ribeiro foi absolvido. O crime ocorreu em janeiro de 2024, quando Robson Aparecido Neto Fiori foi atacado com um facão. A defesa da vítima planeja recorrer da decisão, buscando um novo julgamento para Gilson.

