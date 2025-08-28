Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem que matou mulher e escondeu o corpo debaixo da cama é condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto

A sentença gerou revolta na família da vítima, que esperava uma pena mais severa

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Luiz Antônio Silva de Souza foi condenado a 7 anos em regime semiaberto pelo assassinato de Gabriela de Almeida, ocorrido em 2023. A sentença gerou revolta na família da vítima, que esperava uma pena mais severa. Durante o julgamento, Luiz Antônio demonstrou deboche ao sair em liberdade, enquanto a família de Gabriela, sem recursos para recorrer, lamenta a decisão judicial.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.