Homem que matou mulher e escondeu o corpo debaixo da cama é condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto

Luiz Antônio Silva de Souza foi condenado a 7 anos em regime semiaberto pelo assassinato de Gabriela de Almeida, ocorrido em 2023. A sentença gerou revolta na família da vítima, que esperava uma pena mais severa. Durante o julgamento, Luiz Antônio demonstrou deboche ao sair em liberdade, enquanto a família de Gabriela, sem recursos para recorrer, lamenta a decisão judicial.