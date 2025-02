Homem que tentou matar catador de recicláveis em Franca (SP) é detido com arma Idoso de 73 anos pagou fiança e foi liberado Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 16h44 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h44 ) twitter

O homem de 73 anos que tentou matar um catador de recicláveis na tarde de ontem (21), na Vila São Sebastião, em Franca (SP), foi detido pela Polícia Militar. Ele estava com a arma escondida no porta-malas do carro.

Segundo a PM, a versão do idoso foi de que ele estava indo encontrar com o advogado para negociar sua apresentação à polícia. No meio do caminho, uma viatura que estava em patrulhamento, na região norte da cidade, localizou o suspeito. Ele pagou fiança e foi liberado.