Homem recebe encomenda de ecstasy vinda da Holanda e vai preso Pacote chegou pelos Correios para o suspeito, que responderá por tráfico internacional de drogas Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h25 )

Um homem suspeito de tráfico internacional de drogas foi preso durante uma operação da Polícia Militar e Civil em Nuporanga (SP). Na casa do suspeito, os policiais encontraram diversas drogas, dinheiro e materiais para embalar os entorpecentes.

Enquanto os agentes estavam no local, uma encomenda chegou pelos Correios para o suspeito. Dentro do pacote, vindo da Holanda, havia 25 comprimidos de ecstasy e 2 embalagens de MDMA em cristais. O suspeito confessou que comprava os entorpecentes no exterior e revendia no Brasil por R$180 cada um.

Além de tráfico, o homem também será investigado por compartilhar material de pornografia infantil.