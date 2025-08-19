Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Idosa de 67 anos tenta atravessar avenida em rotatória e acaba atropelada por carro

O acidente ocorreu na rotatória da avenida Frei Germano, em Franca (SP)

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma idosa de 67 anos foi atropelada ao atravessar uma avenida movimentada no bairro Estação, em Franca (SP). O acidente ocorreu na rotatória da avenida Frei Germano. A vítima foi socorrida por populares e pela motorista do veículo, sendo levada à UPA com ferimentos leves. A Polícia Militar registrou o caso.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.