Idosa de 67 anos tenta atravessar avenida em rotatória e acaba atropelada por carro O acidente ocorreu na rotatória da avenida Frei Germano, em Franca (SP) Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma idosa de 67 anos foi atropelada ao atravessar uma avenida movimentada no bairro Estação, em Franca (SP). O acidente ocorreu na rotatória da avenida Frei Germano. A vítima foi socorrida por populares e pela motorista do veículo, sendo levada à UPA com ferimentos leves. A Polícia Militar registrou o caso.