Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Idosa de 70 anos é atropelada por entregador enquanto atravessava a rua em Franca (SP)

O acidente, capturado por câmeras de segurança, mostra o momento em que ela tenta acelerar o passo ao perceber a moto, mas é atingida

Balanço Geral Interior SP|Do R7

  • Google News

Uma idosa de 70 anos foi atropelada por um motociclista na Vila São Sebastião, em Franca (SP). O acidente, capturado por câmeras de segurança, mostra o momento em que ela tenta acelerar o passo ao perceber a moto, mas é atingida. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital, enquanto o motociclista sofreu ferimentos leves.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.