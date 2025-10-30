Idosa de 70 anos é atropelada por entregador enquanto atravessava a rua em Franca (SP) O acidente, capturado por câmeras de segurança, mostra o momento em que ela tenta acelerar o passo ao perceber a moto, mas é atingida

Uma idosa de 70 anos foi atropelada por um motociclista na Vila São Sebastião, em Franca (SP). O acidente, capturado por câmeras de segurança, mostra o momento em que ela tenta acelerar o passo ao perceber a moto, mas é atingida. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital, enquanto o motociclista sofreu ferimentos leves.