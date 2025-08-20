Idosa fica ferida após tentar atravessar rua, sofrer queda e ser atingida por moto
A vítima caiu no momento em que a moto passava, e o motociclista não conseguiu frear a tempo
Uma idosa de 74 anos foi atingida por uma moto ao atravessar a rua Francisco Assis de Souza, no Parque do Horto, em Franca (SP). A vítima caiu no momento em que a moto passava, e o motociclista não conseguiu frear a tempo. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro municipal. A polícia registrou o caso, destacando a falta de faixa de pedestres no local.