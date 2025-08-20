Idosa fica ferida após tentar atravessar rua, sofrer queda e ser atingida por moto A vítima caiu no momento em que a moto passava, e o motociclista não conseguiu frear a tempo Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/08/2025 - 14h12 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h12 ) twitter

Uma idosa de 74 anos foi atingida por uma moto ao atravessar a rua Francisco Assis de Souza, no Parque do Horto, em Franca (SP). A vítima caiu no momento em que a moto passava, e o motociclista não conseguiu frear a tempo. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro municipal. A polícia registrou o caso, destacando a falta de faixa de pedestres no local.