Idoso de 76 anos morre prensado após ficar debaixo de elevador hidráulico de lar de idosos

Em Franca (SP), um idoso de 76 anos morreu após ser prensado por um elevador hidráulico em um lar de idosos no Jardim Planalto. O acidente ocorreu quando a vítima, diagnosticada com Alzheimer, acessou o vão do elevador. A polícia investiga se houve falha humana ou de supervisão, já que nenhuma falha mecânica foi constatada. Câmeras de segurança e laudos técnicos ajudarão a esclarecer o caso.