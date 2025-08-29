Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Idoso de 76 anos morre prensado após ficar debaixo de elevador hidráulico de lar de idosos

O acidente ocorreu quando a vítima, diagnosticada com Alzheimer, acessou o vão do elevador

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Franca (SP), um idoso de 76 anos morreu após ser prensado por um elevador hidráulico em um lar de idosos no Jardim Planalto. O acidente ocorreu quando a vítima, diagnosticada com Alzheimer, acessou o vão do elevador. A polícia investiga se houve falha humana ou de supervisão, já que nenhuma falha mecânica foi constatada. Câmeras de segurança e laudos técnicos ajudarão a esclarecer o caso.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.