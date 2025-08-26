Logo R7.com
Idoso de 78 anos morre atropelado por ônibus enquanto atravessava a rua

Anor Ferreira era um conhecido tocador de viola e deixa três filhos e sete netos

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Um idoso de 78 anos, conhecido como Agenor, morreu após ser atropelado por um ônibus em Franca (SP). O acidente ocorreu na rua Theodoro Martins Tristão, próximo à avenida Santos Dumont. A Polícia Militar aguarda a perícia para esclarecer as causas. Agenor era um conhecido tocador de viola e deixa três filhos e sete netos. O motorista do ônibus, aposentado há três meses, voltou a trabalhar recentemente.

