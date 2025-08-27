Logo R7.com
Idoso é atacado na rua por pitbull enquanto levava bisneta à escola

O ataque ocorreu no meio da rua, resultando em ferimentos graves, incluindo braços quebrados e mordidas nas costas

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Um idoso de 78 anos foi brutalmente atacado por um pitbull enquanto acompanhava sua bisneta à escola. O ataque ocorreu no meio da rua, resultando em ferimentos graves, incluindo braços quebrados e mordidas nas costas. A dona do cão conseguiu controlá-lo, mas o impacto psicológico foi devastador para todos os presentes. A família do idoso recebe apoio dos donos do pitbull, que planejam doar o animal.

