Idoso é atacado na rua por pitbull enquanto levava bisneta à escola
O ataque ocorreu no meio da rua, resultando em ferimentos graves, incluindo braços quebrados e mordidas nas costas
Um idoso de 78 anos foi brutalmente atacado por um pitbull enquanto acompanhava sua bisneta à escola. O ataque ocorreu no meio da rua, resultando em ferimentos graves, incluindo braços quebrados e mordidas nas costas. A dona do cão conseguiu controlá-lo, mas o impacto psicológico foi devastador para todos os presentes. A família do idoso recebe apoio dos donos do pitbull, que planejam doar o animal.