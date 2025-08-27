Idoso é atacado na rua por pitbull enquanto levava bisneta à escola O ataque ocorreu no meio da rua, resultando em ferimentos graves, incluindo braços quebrados e mordidas nas costas Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/08/2025 - 16h22 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h22 ) twitter

Um idoso de 78 anos foi brutalmente atacado por um pitbull enquanto acompanhava sua bisneta à escola. O ataque ocorreu no meio da rua, resultando em ferimentos graves, incluindo braços quebrados e mordidas nas costas. A dona do cão conseguiu controlá-lo, mas o impacto psicológico foi devastador para todos os presentes. A família do idoso recebe apoio dos donos do pitbull, que planejam doar o animal.