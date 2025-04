Idoso morre atropelado por motocicleta em Ribeirão Preto (SP) Câmeras de segurança registraram o momento em que ele é atingido pela moto, ao passar pela faixa de pedestres Balanço Geral Interior SP|Do R7 01/04/2025 - 12h49 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h49 ) twitter

Na manhã de hoje (01), um idoso de 84 anos, Wilson Messias de Souza, foi fatalmente atropelado por uma motocicleta, quando atravessava a Avenida Capitão Salomão, em Ribeirão Preto (SP).

Câmeras de segurança registraram o momento em que Wilson é atingido pela moto, quando atravessava a avenida na faixa de pedestres.

A Guarda Civil Metropolitana e o SAMU atenderam a ocorrência, confirmando o óbito do pedestre no local do acidente.

De acordo com um dos agentes da Guarda Civil, o motociclista seguia pela via quando avistou o idoso atravessando na faixa, mas não conseguiu frear a tempo.

O motociclista sofreu escoriações leves e foi encaminhado ao atendimento médico.