Igreja Universal homenageia agentes de segurança em cerimônia em Ribeirão Preto (SP)

A Igreja Universal realizou uma cerimônia em Ribeirão Preto (SP) para homenagear agentes de segurança, como policiais e membros das forças armadas, com certificados de heróis e Bíblias. O evento destacou a importância da fé e do apoio espiritual no trabalho diário desses profissionais, reforçando a união entre religião e segurança pública. A celebração também foi realizada em outras cidades, como Franca (SP) e São Carlos (SP).