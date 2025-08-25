Logo R7.com
Igreja Universal homenageia agentes de segurança em cerimônia em Ribeirão Preto (SP)

Policiais e militares receberam certificados de heróis e Bíblias em evento

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A Igreja Universal realizou uma cerimônia em Ribeirão Preto (SP) para homenagear agentes de segurança, como policiais e membros das forças armadas, com certificados de heróis e Bíblias. O evento destacou a importância da fé e do apoio espiritual no trabalho diário desses profissionais, reforçando a união entre religião e segurança pública. A celebração também foi realizada em outras cidades, como Franca (SP) e São Carlos (SP).

