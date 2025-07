Incêndio criminoso ameaça loja de brinquedos em Franca (SP) Câmeras de segurança capturaram dois homens ateando fogo na fachada do estabelecimento Balanço Geral Interior SP|Do R7 14/07/2025 - 13h22 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Franca (SP), uma loja de brinquedos quase foi destruída por um incêndio criminoso. Câmeras de segurança capturaram dois homens ateando fogo na fachada do estabelecimento. O comerciante, que estava no local, conseguiu controlar as chamas rapidamente. Sem inimigos conhecidos, ele questiona a motivação do ataque. A polícia investiga o caso, mas os suspeitos ainda não foram identificados.