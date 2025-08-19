Incêndio criminoso atinge novamente Serra de Rifaina e mobiliza brigadistas de toda região
Equipes de bombeiros e voluntários trabalham incansavelmente para conter as chamas, que já consumiram mais de 18 hectares
Após uma semana de intensos combates ao fogo, um novo incêndio de grandes proporções atinge a Serra de Rifaina. Equipes de bombeiros e voluntários trabalham incansavelmente para conter as chamas, que já consumiram mais de 18 hectares. A situação é agravada por condições climáticas adversas e a suspeita de incêndio criminoso. Autoridades alertam para os riscos de queimadas e pedem vigilância da população.