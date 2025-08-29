Logo R7.com
Incêndio destrói depósito de recicláveis em Ribeirão Preto (SP)

O fogo começou de madrugada, assustando moradores com chamas visíveis de várias partes da cidade

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Um incêndio devastou um depósito de materiais recicláveis na zona norte de Ribeirão Preto (SP), assustando moradores com chamas visíveis de várias partes da cidade. O fogo começou de madrugada, derrubando muros e árvores. Bombeiros controlaram as chamas, mas pequenos focos persistiram. A suspeita é de curto-circuito. O proprietário, sem seguro, ainda avalia os prejuízos. Felizmente, não houve feridos.

