Incêndio destrói depósito de recicláveis em Ribeirão Preto (SP)
O fogo começou de madrugada, assustando moradores com chamas visíveis de várias partes da cidade
Um incêndio devastou um depósito de materiais recicláveis na zona norte de Ribeirão Preto (SP), assustando moradores com chamas visíveis de várias partes da cidade. O fogo começou de madrugada, derrubando muros e árvores. Bombeiros controlaram as chamas, mas pequenos focos persistiram. A suspeita é de curto-circuito. O proprietário, sem seguro, ainda avalia os prejuízos. Felizmente, não houve feridos.