Incêndio destrói depósito de recicláveis em Ribeirão Preto (SP) O fogo começou de madrugada, assustando moradores com chamas visíveis de várias partes da cidade Balanço Geral Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 12h47 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio devastou um depósito de materiais recicláveis na zona norte de Ribeirão Preto (SP), assustando moradores com chamas visíveis de várias partes da cidade. O fogo começou de madrugada, derrubando muros e árvores. Bombeiros controlaram as chamas, mas pequenos focos persistiram. A suspeita é de curto-circuito. O proprietário, sem seguro, ainda avalia os prejuízos. Felizmente, não houve feridos.