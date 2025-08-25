Incêndio destrói loja e deixa três pessoas feridas em Ribeirão Preto (SP)
O fogo começou no domingo (24) à tarde e se alastrou rapidamente, mas foi contido pelos bombeiros, evitando danos a outras edificações
Em Ribeirão Preto (SP), um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de departamentos, ferindo três pessoas. O fogo começou no domingo (24) à tarde e se alastrou rapidamente, mas foi contido pelos bombeiros, evitando danos a outras edificações. A área permanece isolada para avaliação estrutural e limpeza. As causas do incêndio estão sob investigação.