Incêndio destrói loja e deixa três pessoas feridas em Ribeirão Preto (SP) O fogo começou no domingo (24) à tarde e se alastrou rapidamente, mas foi contido pelos bombeiros, evitando danos a outras edificações Balanço Geral Interior SP|Do R7 25/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h39 )

Em Ribeirão Preto (SP), um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de departamentos, ferindo três pessoas. O fogo começou no domingo (24) à tarde e se alastrou rapidamente, mas foi contido pelos bombeiros, evitando danos a outras edificações. A área permanece isolada para avaliação estrutural e limpeza. As causas do incêndio estão sob investigação.