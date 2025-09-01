Incêndios criminosos representam 90% dos casos na região Em Aramina, um promotor de eventos perdeu materiais em um incêndio suspeito Balanço Geral Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 17h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A recente chuva trouxe alívio temporário à seca em São Paulo, mas incêndios criminosos continuam a ameaçar a região. Em Aramina, um promotor de eventos perdeu materiais em um incêndio suspeito. A polícia investiga vários casos, com algumas prisões já efetuadas. A Defesa Civil alerta para o risco elevado devido ao clima seco e quente, enquanto multas pesadas são aplicadas para combater a prática.