Incêndios criminosos representam 90% dos casos na região

Em Aramina, um promotor de eventos perdeu materiais em um incêndio suspeito

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A recente chuva trouxe alívio temporário à seca em São Paulo, mas incêndios criminosos continuam a ameaçar a região. Em Aramina, um promotor de eventos perdeu materiais em um incêndio suspeito. A polícia investiga vários casos, com algumas prisões já efetuadas. A Defesa Civil alerta para o risco elevado devido ao clima seco e quente, enquanto multas pesadas são aplicadas para combater a prática.

