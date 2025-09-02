Influenciador acorda do coma e fala pela primeira vez sobre evento que levou à morte de amigo Ryan Silveira, que mora em Ribeirão Preto (SP), revelou que ele e Yago usaram substâncias ilícitas, mas não tem memórias do incidente Balanço Geral Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 13h29 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h29 ) twitter

O modelo Yago Campos morreu em circunstâncias misteriosas na Grécia. Seu amigo Ryan Silveira, influenciador digital que mora em Ribeirão Preto (SP), que estava em coma, revelou que ambos usaram substâncias ilícitas antes do incidente. Ryan acordou no hospital sem memória dos eventos. A polícia investiga se foi acidente ou crime, após ambos serem encontrados desacordados na piscina do hotel.