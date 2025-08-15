Influenciadora Ana Pink é presa novamente por descumprir medidas cautelares impostas pela justiça Ana e seu ex-companheiro foram condenados por lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas negam os crimes Balanço Geral Interior SP|Do R7 15/08/2025 - 15h22 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h22 ) twitter

Ana Paula Ferreira, conhecida como Ana Pink, foi presa novamente por violar as regras da prisão domiciliar. Ela deveria sair apenas para levar e buscar os filhos na escola, mas não cumpriu a medida. Após audiência de custódia, sua prisão foi convertida para preventiva. Ana e seu ex-companheiro foram condenados por lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas negam os crimes.