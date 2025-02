Interdição de rua completa 2 anos e acesso a bairro é prejudicado em Franca Via no Jardim Brasilândia está bloqueada por risco de desabamento de encosta; vizinhos pedem obras Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/02/2025 - 16h52 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h52 ) twitter

Uma rua está interditada há mais de dois anos, segundo moradores no Jardim Brasilândia, em Franca. Os vizinhos pedem a liberação do local para facilitar o acesso no bairro – mas, sem obras, existe o risco da encosta que fica próximo dela desabar.