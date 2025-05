Irmã da sogra da professora de pilates presta depoimento à polícia Flaviana esclarece que não estava presente na cidade no dia do ocorrido e desconhece informações sobre o suposto uso de chumbinho Balanço Geral Interior SP|Do R7 15/05/2025 - 14h10 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h10 ) twitter

O caso de envenenamento que resultou na morte da professora de pilates Larissa ganha novos desdobramentos com o depoimento de Flaviana, irmã de Elizabete, suspeita no caso. Flaviana esclarece que não estava presente na cidade no dia do ocorrido e desconhece informações sobre o suposto uso de chumbinho. A defesa busca contraprovas para o exame toxicológico e questiona a investigação policial. A exumação do corpo de Nathalia, irmã de Luiz Garnica, é vista como crucial para a defesa, que tenta desvincular os casos. A saúde precária de Elizabete é destacada, enquanto a relação próxima entre Elizabeth e Larissa é confirmada por testemunhas.