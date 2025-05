Jogador acena pela janela do hospital três meses após ter morte cerebral declarada Pedro Severino, revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto (SP), sofreu um grave acidente quando ia se apresentar ao Bragantino Balanço Geral Interior SP|Do R7 23/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h03 ) twitter

O jogador Pedro Severino, que sofreu um grave acidente em março, está se recuperando bem. Após deixar a UTI, ele apareceu na janela, emocionando amigos e familiares que rezam na frente do hospital todas as quartas-feiras por sua saúde. Segundo a família de Pedro, ainda não há previsão de alta, mas ele está consciente e já interage com outras pessoas.