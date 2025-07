Jovem pula em represa da região e desaparece O incidente ocorreu durante uma noite de diversão com amigos, quando o jovem, após passar mal, caiu na água Balanço Geral Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 17h15 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h20 ) twitter

Em Morro Agudo (SP), buscas intensas são realizadas após o desaparecimento de Sebastião dos Santos da Silva Júnior, de 28 anos, em uma lagoa. O incidente ocorreu durante uma noite de diversão com amigos, quando o jovem, após passar mal, caiu na água. A esposa de Sebastião expressa dúvidas sobre as circunstâncias, enquanto as autoridades investigam se foi acidente ou crime.