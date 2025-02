Justiça aumenta pena de dono de clínica que mantinha idosos em cárcere privado Carlos Roberto da Cunha, que está preso desde o ano passado, teve a pena aumentada de 4 para 9 anos de prisão Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/02/2025 - 15h37 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h37 ) twitter

A justiça aumentou a pena do dono da clínica que mantinha idosos em cárcere privado em Patrocínio Paulista (SP).

O caso aconteceu em abril de 2024, quando oito idosos foram descobertos vivendo em situações precárias no abrigo gerido por Carlos Roberto da Cunha. Segundo o Ministério Público, as famílias das vítimas pagavam entre R$600 e R$750 por mês pela permanência dos idosos no local.

Carlos Roberto, que está preso desde o ano passado, teve a pena aumentada de 4 para 9 anos de prisão. A decisão veio após um recurso apresentado pelo promotor do MP, que sustentou a existência de concurso formal entre os crimes, quando uma única conduta resulta em mais de um ilícito.