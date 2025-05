Justiça condena mulher que envenenou gatos a 13 anos de prisão Ministério Público, no entanto, considera a pena insuficiente, já que a condenação se baseou na morte de apenas 5 gatos, enquanto a investigação aponta para 30 animais mortos Balanço Geral Interior SP|Do R7 13/05/2025 - 16h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aparecida Donizete Berigo, de 60 anos, foi condenada a mais de 13 anos de prisão, em regime fechado, após ser acusada de envenenar gatos em São Joaquim da Barra (SP). O Ministério Público, no entanto, considera a pena insuficiente, já que a condenação se baseou na morte de apenas 5 gatos, enquanto a investigação aponta para 30 animais mortos. A promotoria busca aumentar a pena, alegando que todas as mortes devem ser consideradas. O caso, que chocou a região, destaca o uso de substâncias tóxicas como chumbinho e mercúrio. Aparecida permanece presa e o recurso do Ministério Público busca uma punição mais rigorosa.