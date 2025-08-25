Logo R7.com
Justiça de Pontal autoriza quebra de sigilo telefônico do celular de Nathália Garnica

O aparelho, entregue pela irmã Viviane, será analisado para esclarecer o crime

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A Justiça de Pontal (SP) autorizou a quebra de sigilo telefônico de Nathália Garnica, vítima de envenenamento. A mãe, Elisabete Arrabaça, é suspeita. O celular, entregue pela irmã Viviane, será analisado para esclarecer o crime. Semelhanças com a morte de Larissa Rodrigues, também ligada à família, levantaram suspeitas. O laudo do IML apontou envenenamento por chumbinho.

