Justiça de Pontal autoriza quebra de sigilo telefônico do celular de Nathália Garnica
O aparelho, entregue pela irmã Viviane, será analisado para esclarecer o crime
A Justiça de Pontal (SP) autorizou a quebra de sigilo telefônico de Nathália Garnica, vítima de envenenamento. A mãe, Elisabete Arrabaça, é suspeita. O celular, entregue pela irmã Viviane, será analisado para esclarecer o crime. Semelhanças com a morte de Larissa Rodrigues, também ligada à família, levantaram suspeitas. O laudo do IML apontou envenenamento por chumbinho.