Justiça de Pontal autoriza quebra de sigilo telefônico do celular de Nathália Garnica O aparelho, entregue pela irmã Viviane, será analisado para esclarecer o crime Balanço Geral Interior SP|Do R7 25/08/2025 - 17h22 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h22 )

A Justiça de Pontal (SP) autorizou a quebra de sigilo telefônico de Nathália Garnica, vítima de envenenamento. A mãe, Elisabete Arrabaça, é suspeita. O celular, entregue pela irmã Viviane, será analisado para esclarecer o crime. Semelhanças com a morte de Larissa Rodrigues, também ligada à família, levantaram suspeitas. O laudo do IML apontou envenenamento por chumbinho.