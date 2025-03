Justiça liberta motorista acusado por tragédia com 12 mortos, em São Joaquim da Barra (SP) Homem responde por homicídio e lesão corporal culposos, com proibição de dirigir; laudo do tacógrafo pode influenciar decisões futuras da justiça Balanço Geral Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 16h03 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h03 ) twitter

O motorista do caminhão envolvido no acidente que resultou na morte de doze universitários em São Joaquim da Barra (SP) foi libertado pela justiça, mas enfrenta acusações de homicídio culposo e lesão corporal culposa.

Evandro Rogério Leite, que estava preso desde o dia seguinte ao acidente, não poderá dirigir e deve cumprir restrições judiciais.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, enquanto o laudo do tacógrafo, que pode esclarecer a velocidade do caminhão no momento do acidente, ainda é aguardado.

A justiça analisa o caso e pode tomar novas decisões com base em evidências adicionais.