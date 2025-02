Justiça marca audiência de policial acusado de matar comerciante, em Orlândia (SP) Juiz ouvirá testemunhas e o réu para decidir se o caso seguirá para júri popular Balanço Geral Interior SP|Do R7 26/02/2025 - 15h36 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h36 ) twitter

A audiência de instrução do julgamento do Policial Militar acusado de matar um comerciante em outubro do ano passado em Orlândia (SP) foi marcada para o dia 15 de abril.

Durante a sessão, o juiz ouvirá testemunhas e o réu, podendo decidir pela condenação ou encaminhar o caso a júri popular.