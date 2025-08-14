Ladrões aproveitam distração de vítimas para furtar três veículos em frente a bar de Franca (SP) Letícia, uma das vítimas, relata o desespero ao descobrir o roubo de seu veículo, ainda em financiamento Balanço Geral Interior SP|Do R7 14/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na avenida Hélio Palermo, em Franca (SP), três carros foram furtados na mesma noite em frente a um bar. Letícia, uma das vítimas, relata o desespero ao descobrir o roubo de seu veículo, ainda em financiamento. Testemunhas afirmam que furtos são frequentes na área. Após registrar ocorrência, Letícia enfrenta golpes e pressões para remover postagens sobre o incidente.