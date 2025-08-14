Logo R7.com
Ladrões aproveitam distração de vítimas para furtar três veículos em frente a bar de Franca (SP)

Letícia, uma das vítimas, relata o desespero ao descobrir o roubo de seu veículo, ainda em financiamento

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Na avenida Hélio Palermo, em Franca (SP), três carros foram furtados na mesma noite em frente a um bar. Letícia, uma das vítimas, relata o desespero ao descobrir o roubo de seu veículo, ainda em financiamento. Testemunhas afirmam que furtos são frequentes na área. Após registrar ocorrência, Letícia enfrenta golpes e pressões para remover postagens sobre o incidente.

