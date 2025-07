Ladrões tentam furtar moto, mas são flagrados por câmeras e perseguidos pelo proprietário O proprietário, junto com dois homens, impediu o furto, fazendo os ladrões fugirem e deixarem para trás capacetes e a moto usada no crime Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/07/2025 - 12h32 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Franca (SP), criminosos tentaram furtar uma moto, mas foram surpreendidos pelo dono que monitorava a ação por câmeras de segurança. O proprietário, junto com dois homens, impediu o furto, fazendo os ladrões fugirem e deixarem para trás capacetes e a moto usada no crime. A polícia investiga o caso com as imagens capturadas.