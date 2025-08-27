Litoral de SP: dois corpos de pessoas que estavam em lancha que naufragou foram encontrados
Filho da família de Matão está a caminho do local para reconhecimento das vítimas
Uma família de Matão desapareceu, após a lancha em que estavam naufragar durante uma pescaria no litoral de São Paulo. Dois corpos foram encontrados, mas ainda não identificados. O filho da família está a caminho para reconhecimento. A Marinha e a Força Aérea continuam as buscas, enquanto a comunidade aguarda ansiosa por notícias.