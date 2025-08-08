Madrasta de bebê que morreu em hospital da região é presa temporariamente até o fim da investigação
O bebê morreu após uma parada cardiorrespiratória, mas hematomas no corpo levantaram suspeitas de maus-tratos
A polícia investiga a morte suspeita de um bebê em São Joaquim da Barra (SP), com a madrasta presa temporariamente. O bebê, que vivia com a mãe e a madrasta, morreu após parada cardiorrespiratória. Hematomas no corpo levantaram suspeitas de maus-tratos. A polícia aguarda laudo do IML para concluir o inquérito.