Madrasta de bebê que morreu em hospital da região é presa temporariamente até o fim da investigação O bebê morreu após uma parada cardiorrespiratória, mas hematomas no corpo levantaram suspeitas de maus-tratos Balanço Geral Interior SP|Do R7 08/08/2025 - 13h47 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h47 )

A polícia investiga a morte suspeita de um bebê em São Joaquim da Barra (SP), com a madrasta presa temporariamente. O bebê, que vivia com a mãe e a madrasta, morreu após parada cardiorrespiratória. Hematomas no corpo levantaram suspeitas de maus-tratos. A polícia aguarda laudo do IML para concluir o inquérito.